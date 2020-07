Sky non paga la rata, GdS: “ADL vuole spegnere il segnale”

ADL SKY – Lunedì prossimo l’assemblea dei club di Serie A si riunirà per decidere sul contratto di licenza dei diritti televisivi. Ne parla l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport che spiega: lunedì scorso il Tribunale Civile di Milano ha accolto il ricorso della Lega ed ha emesso un decreto ingiuntivo nei confronti di Sky, colpevole di non aver saldato l’ ultima rata dei diritti televisivi della stagione 2019-20. Si parla di 131 milioni di euro. Sky ha ora 40 giorni di tempo per provvedere al pagamento o, al contrario, opporsi e iniziare una causa legale con la Lega stessa, che avrebbe tempi lunghissimi.

Alcuni presidenti spingono per oscurare il segnale, altri vorrebbero la riconciliazione. “Del primo gruppo fa parte il presidente del Napoli De Laurentiis, che addirittura ipotizza lo spegnimento del segnale come iniziativa personale” scrive la Rosea.