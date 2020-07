Sky, caos diritti tv, ultimatum per le partite. De Laurentiis pronto a bloccare la trasmissione dei match

La prossima settimana sarà cruciale per la Lega di Serie A per quanto riguarda Sky e il cambio orari. L’emittente televisiva, infatti, non avrebbe ancora pagato i 130 milioni dell’ultima rata di questa stagione.

Come riporta La Repubblica, molti sono i presidente che interromperebbero la trasmissioni delle partite. Tra queste c’è proprio De Laurentiis che staccherebbe il segnale per le ultime partite. I tifosi così sarebbero impossibilitati a guardare gli ultimi match tra cui quelli con Inter e Lazio. Non ne gioverebbero neanche gli sponsor che perderebbero molti soldi .In questi giorni ci sarà la decisione definitiva.