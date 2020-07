Dall’Inghilterra – L’Arsenal punta i riflettori su Sarr: c’è da battere la concorrenza del Napoli e di altri club

Secondo quanto riportato dal Daily Express, i Gunners avrebbero messo nel mirino il giovane centrale del Nizza Malang Sarr, il quale, non rinnovando il proprio contratto con la squadra francese, potrebbe trasferirsi a parametro zero in quel di Londra.

Sul giovane talento francese ci sono anche Napoli, Lazio, Lipsia e Milan: classe 1999, inserito nel 2016 dalla rivista The Guardian come uno dei sessanta prospetti più interessanti del panorama mondiale nel suo ruolo (e non), interessa e non poco ai vari top club.

Il Napoli, data per assodata la cessione di Kalidou Koulibaly, è già in cerca di un nuovo sostituto: se Gabriel Magalhaes dovesse approdare in Inghilterra, Malang Sarr è uno dei tanti nomi già scritti nel taccuino di Cristiano Giuntoli, che può vestire d’azzurro nella prossima stagione.