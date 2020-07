FOTO – Coutinho in vacanza a Napoli: tifosi scatenati sui social

Philippe Coutinho ha scelto la città di Napoli per concedersi qualche giorno di vacanza in questa calda estate. Il calciatore che da poco ha concluso la sua avventura col Bayern Monaco ed è in attesa di conoscere la sua prossima destinazione, si trova nella città partenopea da ieri sera.

Il brasiliano ha cenato in città e ha fatto visita ad Allan, suo grande amico e compagno di Nazionale. Non è mancata una foto con un tifoso.

Coutinho non si è fatto mancare proprio nulla e quest’oggi ha fatto un giro in motoscafo nel Golfo di Napoli. E dopo aver postato un video suL suo profilo Instagram ha infiammato l’immaginazione dei tifosi azzurri, che hanno pensato ad una sorpresa di mercato da parte di Aurelio De Laurentiis. “Un pensierino lo farei” scrivono i più audaci, “E’ benvenuto comunque nel Napoli” dichiarano altri senza mezzi termini.

LA FOTO