Sky – Marianella sullo scambio Lucas-Milik: “Sarebbe un beneficio per entrambi i club”

Il giornalista di Sky, Massimo Marianella, interviene sullo scambio Milik-Lucas molto discusso nel calciomercato azzurro. Il difensore del Tottenham viene molto apprezzato dal giornalista che lo vedrebbe benissimo nello scambio con il giocatore del Napoli. Ecco le sue parole:

“Lucas Moura sarebbe perfetto per la Serie A. Ha già avuto esperienze europee e conosce benissimo cosa significa giocare in Europa. Milik lo vedo benissimo in Premier League. Il polacco mi piace tantissimo. Si tratta di scambio in cui i due club avrebbero entrambi benefici“.