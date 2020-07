Mertens: “Napoli è il mio posto, non cambierei nulla. Parlerei per ore di questa città: non mi stanca mai”

All’interno della lunga intervista pubblicata all’interno dell’edizione odierna de Il Mattino, Dries Mertens si è soffermato in particolare sul suo rapporto con la città di Napoli. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Napoli per me è stato un amore a prima vista. Il primo giorno andai a mangiare al ristorante con la mia famiglia: mangiamo una quantità incalcolabile di portate, tra primi secondi e contorni. Entrammo a mezzogiorno ed uscimmo alle sei del pomeriggio. Una volta usciti ci guardammo e scoppiammo a ridere, perchè in Belgio il pranzo dura mezz’ora. Questo è il mio posto, lo ripeto sempre anche ai miei genitori”.

“Cosa cambierei di Napoli? Si dice che ci si innamora dei difetti, quindi anche se ce ne sono non cambierei nulla, lascerei tutto così com’è. Sono innamorato di tutto quello che c’è qui, dall’atmosfera del centro storico e dei Quartieri Spagnoli, dove mi sarebbe piaciuto andare a vivere, fino ai tramonti di Posillipo. Parlerei per ore di Napoli, non mi stanco mai di farlo”.