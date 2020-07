Messi-Barcellona, rapporti ai minimi storici: Leo potrebbe davvero andar via alla scadenza del contratto!

Situazione nera in casa Barcellona. Secondo quando riportato dalla radio spagnola Cadena Ser, i rapporti tra Lionel Messi e la dirigenza blaugrana sono ai minimi storici.

Sembra che Messi abbia interrotto il dialogo con la dirigenza per quanto riguarda il rinnovo di contratto, ma non è tutto. Messi sembra essere già convinto di voler lasciare il club catalano alla scadenza del suo attuale contratto, nel 2021.

La motivazione sarebbe quella che Messi è infuriato con la dirigenza blaugrana per delle notizie trapelate, che lo ritraevano come il responsabile degli eventi del club, incluso il licenziamento a gennaio di Ernesto Valverde. Messi è frustrato anche dalla mancanza di qualità della squadra. Negli ultimi giorni, si racconta che l’argentino avrebbe consigliato a Quique Setien di schierare il giovanissimo Ansu Fati al posto di Griezmann, contro l’Atletico Madrid. Leo sembra essere diventato sempre più critico con i suoi compagni e con la dirigenza.

Ci sono però anche molte smentite, come quella di Mundo Deportivo, quotidiano spagnolo molto vicino alle vicende del Barcellona. Secondo il giornale, in Catalogna non si aspetta altro che la firma della Pulce sul contratto con formula 1+1, portandolo in scadenza nel 2023.

Le voci sul possibile addio ci sono e le pretendenti non mancano. In Italia c’è l’Inter, in Europa tutte le big ma, soprattutto, c’é il Manchester City di Guardiola che ritroverebbe così un suo vecchio pupillo. Bisognerà aspettare per capire l’epilogo di questa situazione ma una cosa è certa, Leo Messi ed il Barcellona non sono mai stati così lontani.