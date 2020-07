Sky- Per Osimhen si limano gli ultimi dettagli per ingaggio e diritti immagini.

Victor Osimhen, attaccante del Lille, sembra essere ancora più vicino al Napoli. A parlarne è Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky. Ecco quanto dichiarato:

Osimhen ha lasciato l’albergo poco prima di pranzo per fare rientro in Francia insieme con la compagna e il suo agente, adesso la palla passa al Napoli: con il calciatore vanno limate alcune questioni legate all’ingaggio e ai diritti d’immagine (da risolvere contratto con suo sponsor tecnico attuale), non c’è ancora fumata bianca, ma è un grigio che lascia ben sperare. Poi si tratterà con il Lille”