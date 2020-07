Enrico Fedele è sicuro: “Osimhen bisogna aspettarlo. Per vincere prenderei Thiago Silva e Cavani

Enrico Fedele, storico procuratore e opinionista tv, è intervenuto a Radio Marte per commentare il probabile acquisto di Victor Osimhen da parte del Napoli e chi prenderebbe per puntare allo scudetto.

Ecco le sue parole:

“Osimhen è un acquisto prospettico che potrebbe garantire un’importante plusvalenza ma non pronto per l’immediato, bisogna avere la pazienza di aspettarlo. Il problema sta nel dire pubblicamente qual è la dimensione del Napoli.

Per provare a vincere ci vogliono calciatori esperti e con grande carattere. Io un pensiero per Cavani e Thiago Silva, in virtù del decreto crescita, lo farei”.