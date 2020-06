Callejon vorrebbe restare al Napoli, ma la famiglia spinge per tornare in Spagna

Il giornalista de Il Roma, Giovanni Scotto, è intervenuto ai microfoni di Radio Punto Zero soffermandosi in particolare sul futuro di Callejon. Ecco quanto evidenziato:

“Contro la Spal Callejon ha giocato una gran partita, un ottimo primo tempo. Credo che questo accordo col Napoli fino al 31 agosto gli abbia dato un po’ di serenità.

Per il futuro credo che la strada sia già tracciata, la famiglia vuole tornare in Spagna e il rinnovo di 2 anni non viene ritenuto sufficiente per rimandare un ritorno in Spagna già programmato. Dipendesse da lui, Callejon sarebbe anche rimasto, ma la famiglia vuole tornare in patria e dunque credo che le strade si divideranno a fine stagione”.

Anche l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport sottolinea come il Napoli, con in primis il presidente De Laurentiis, abbia fatto di tutto per trattenere il calciatore, che però pare ormai orientato verso il ritorno in Spagna.