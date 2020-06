CALLEJON NAPOLI – Accordo in extremis tra Aurelio De Laurentiis e Josè Callejon. Lo spagnolo dopo sette stagioni in Italia poteva liberarsi a parametro zero ed invece no. Il gioiellino azzurro ha deciso di restare fino ad agosto.

L’edizione odierna de La Repubblica svela che sono stati Gattuso ed i compagni di squadra a convincere Josè a rinviare l’addio al 31 agosto, evitando di salutare in anticipo e senza salutare come si deve la sua storia d’amore con la maglia del Napoli.