La Spal è arrivata a Napoli. Il club emiliano ha scelto un albergo del centro per alloggiare in città in attesa del match di domani al San Paolo.

Occhi puntati soprattutto su Andrea Petagna, prossimo attaccante degli azzurri. Il centravanti è già rimasto incantato dalla bellezza della città: infatti nelle sue Instragram Stories ha pubblicato alcuni video della panoramica di Napoli.

ECCO IL VIDEO: