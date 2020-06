KEAN NAPOLI – Secondo quanto riportato dai colleghi di Metropolis, il Napoli avrebbe trovato l’accordo totale per l’acquisto di Moise Kean dall’Everton. L’ex Juventus rimpiazzerebbe la probabilissima partenza di Arek Milik, polacco che dovrebbe dirigersi proprio verso le sponde bianconere.

TROVATO L’ACCORDO

Un ritorno in Italia per Kean dopo la parentesi poco felice con l’Everton di Carlo Ancelotti che puntava molto su di lui. Proprio l’ex allenatore del Napoli è stato uno degli sponsor di uno scambio che dovrebbe portare Lozano in Premier League proprio alla corte di sir Carlo. L’11 azzurro non si è ambientato a Napoli e nemmeno il cambio di allenatore è bastato per far esplodere l’esterno offensivo arrivato con ben altre speranze l’estate scorsa. Gennaro Gattuso ha dato il via all’operazione dopo aver rivitalizzato il Napoli e conquistato la Coppa Italia, sta creando le basi per un progetto futuro con la società azzurra.

KEAN NAPOLI, IL DOPO MILIK

Con la probabile partenza di Milik in direzione Juventus, il Napoli ha dunque delineato il suo vice. Dal punto di vista tattico Kean ha le caratteristiche ideali per sostituire il bomber polacco e il suo acquisto rientra nella categorie delle operazioni che tanto piacciono al presidente Aurelio De Laurentiis. Profilo giovane, potenziale campione da far crescere in un sistema che sembra tornato ad essere rodato, con la possibilità di programmare soprattutto una plusvalenza importante. Curioso il triangolo che si verrebbe a creare con l’ex Juve Kean al Napoli, Milik in bianconero e Lozano all’Everton.

Moise Kean con il suo look stravagante

Gattuso ha già fatto un ottimo lavoro con tanti calciatori, non è dunque da escludere che possa fare lo stesso per Kean, voglioso di riscatto dopo l’exploit nelle ultime partite con la Juve non confermato però in Premier League.