Sky, trovato l’accordo con Callejon per concludere la stagione con il Napoli

José Maria Callejon chiuderà la stagione con il Napoli, a riportarlo è Sky Sport. I colleghi spiegano che è stato raggiunto un accordo tra la società azzurra ed il calciatore per permettergli di essere a disposizione anche per luglio ed agosto, visto che il suo contratto andava in scadenza il 30 giugno.

Lo spagnolo ha rinunciato all’indennizzo economico, chiedendo solvato un’assicurazione in caso di infortuni. In questi minuti sta avvenendo la firma del modulino che lo legherà ancora una volta al club, per i prossimi due mesi. In attesa di annunci ufficiali, è probabile anche la sua presenza in campo contro la Spal, domenica sera alle 19:30 al San Paolo.