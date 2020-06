Giannina Maradona si sfoga su Twitter: “Hai pensato a chi mandare il video? Sempre meglio parlare delle disgrazie altrui che delle tue…”

Qualche giorno fa, è uscito sui social un video di Diego Armando Maradona, non proprio sobrio, mentre ballava, girovagando per il web.

Molti tifosi partenopei si sono arrabbiati: per l’ennesima volta, il Pibe de oro, è stato vittima di giudizi e sfottò per la sua vita privata, che negli anni, è sempre passata in primo piano rispetto alle sue vicende calcistiche.

La figlia del fuoriclasse argentino, Giannina, non ci sta e sbotta su Twitter:

“Ad un certo punto hai iniziato a pensare chi / come stai per inviare o inviare un video come questo così privato? No. Sicuramente NO. Perché è sempre meglio parlare delle miserie dell’altro e non assumere le tue! Buon mercoledì di confino con il profumo dell’eternità”.