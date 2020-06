CALCIOMERCATO NAPOLI ULTIMISSIME – La vittoria di ieri sera del Napoli a casa dell’Hellas Verona ha un che di curioso a rifletterci: terminata 0-2, e con i gol di chi? Arek Milik e Hirving Lozano, due tra i più probabili partenti che, per due motivi differenti, sembrano già destinati a lasciare Napoli.

Non si sa ancora con certezza se il polacco e il messicano lasceranno il club azzurro, se lo faranno entrambi, solo uno dei due o nessuno. Sta di fatto, però, che vanno ringraziati per l’impegno riservato alla squadra, frutto della loro professionalità, nonostante il loro futuro sia sempre più distante da Napoli. In questo, una grande mano l’ha data anche mister Gattuso, che da tutti gli azzurri sta riuscendo ogni giorno di più a tirar fuori il meglio.

Per approfondire il discorso sulle possibili (o probabili) cessioni di Milik e Lozano, poi, i quotidiani La Gazzetta dello Sport e Il Corriere del Mezzogiorno, rispettivamente, ci forniscono due specchietti interessanti sulle situazioni di mercato riguardanti ambedue gli attaccanti azzurri. Ecco quanto riportato dalla nostra redazione:

CALCIOMERCATO NAPOLI, GDS: “FARE GOL È IL MODO MIGLIORE DI CONGEDARSI PER MILIK”

“Dopo il rigore decisivo trasformato nella finale di Coppa Italia, l’attaccante polacco ha aperto la strada alla quarta vittoria consecutiva in questo campionato. Puntuale il suo stacco di testa col quale ha sorpreso Silvestri“.

“Arek non vuole mollare, fino a quando sarà a disposizione, Rino Gattuso lo utilizzerà senza alcun pregiudizio. D’altra parte, insieme con Dries Mertens, lui è il capocannoniere della squadra con 13 gol in stagione, di cui 10 realizzati in campionato, in 17 presenze“.

“Non è il massimo giocare sapendo di dover andare via. Milik non ha accettato la proposta della società per un rinnovo fino al 2024. La questione è di natura economica e riguarda pure la clausola che De Laurentiis vorrebbe inserire nel nuovo accordo. Una clausola vicina ai 100 milioni di euro, una condizione che l’attaccante non ha voluto accettare“.

CDM: “LOZANO HA CHIESTO A RAIOLA LA CESSIONE”

Hirving Lozano (24)

“Calcio d’angolo con il suo mancino fatato (quello di Ghoulam, ndr), Lozano

stacca sul secondo palo e scrive un’altra bella storia nell’afosa serata veronese. Lozano lunedì scorso è stato cacciato da Gattuso in allenamento, ha chiesto a Raiola di muoversi sul mercato“.

“Due giorni dopo ha festeggiato la soddisfazione di essere il primo messicano a vincere un trofeo in Italia. Lozano non entrava in campo da Napoli-Lecce del 9 febbraio scorso, ha portato a casa il suo quarto gol stagionale in 1.460 minuti stagionali“.