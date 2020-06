FOTO – Corriere dello Sport, Gattuso caccia Lozano: è bufera sul messicano!

Nuovi problemi per Hirving Lozano. Il messicano arrivato la scorsa estate dal Psv, non ha mai convinto in maglia azzurra e nel passaggio tecnico da Ancelotti a Gattuso è finito ai margini del progetto tecnico.

Il giocatore arrivato all’ombra del Vesuvio come l’acquisto più costoso della storia del Napoli, sembra non aver creato un grande rapporto con Rino Gattuso.

Come anticipato dalla prima pagine dell’edizione de “Il Corriere dello Sport” in edicola domani, pare che il numero 11 azzurro sia stato cacciato dall’allenamento dal tecnico di Corigliano. Il motivo pare essere l’atteggiamento dell’esterno che è sembrato svogliato nel corso dell’ultima seduta di allenamento.

Per Gattuso è già la seconda volta, in pochi mesi da allenatore del Napoli che caccia un giocatore dalla seduta d’allenamento. Lo stesso episodio era infatti già successo con Allan.

FOTO