Un benefattore anonimo regala lo scooter al tifoso rapinato: “Sono questi i gesti che spiegano cos’è Napoli”

Il Mattino riferisce di un dono anonimo che ha ricomprato lo scooter a Salvatore Brocca. Il tifoso è diventato famoso perché, durante i festeggiamenti per la Coppa, è stato vittima del furto del suo scooter. Quest’ultimo serviva al ragazzo per il lavoro da rider che avrebbe dovuto iniziare in settimana. Ecco le parole sue parole dopo l’inaspettato regalo:

“Il grazie più grande, ovviamente va a questa persona che non so chi sia. Mi ha chiamato un assicuratore per avere i miei dati per la polizza, ho provato a chiedere a lui, a corromperlo, ma è stato rigoroso: non ha voluto dirmi chi è che ha deciso di regalarmi lo scooter“.

“Veramente avrei dovuto iniziare proprio questa settimana. Voglio dare una mano a casa, guadagnare quanto più posso: ci sono volute settimane per preparare la documentazione ed entrare nel giro dei rider, finalmente avrei potuto iniziare con il mio nuovo lavoro, ma mi hanno rapinato il motorino, l’unico mezzo di trasporto di famiglia“.

“La gente malvagia è una minoranza rispetto alle tante persone meravigliose. Sono proprio queste ultime che vinceranno, sono gesti come quelli del benefattore misterioso che spiegano cos’è Napoli. Lo scriva grande così: la gente di Napoli è spettacolare“.