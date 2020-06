De Luca attacca Salvini: “Sciacallaggio contro Napoli dopo la vittoria in Coppa Italia, ha la faccia come il fondoschiena!”

Il governatore della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha parlato per fare il punto sulla quesitone Coronavirus. L’occasione è stata utile per parlare anche della finale di Coppa Italia. Ecco quanto evidenziato:

“Purtroppo dobbiamo dedicare qualche commento ad un somaro che ha parlato all’indomani della festa dei tifosi del Napoli dopo la vittoria della Coppa Italia. I suoi sono commenti che hanno riportato allo sciacallaggio e al razzismo ancora verso Napoli.

Intorno a mezzanotte i tifosi hanno festeggiato la vittoria della squadra, una cosa che sarebbe successa in tutta Italia e in tutto il mondo. Ricordiamo che a Torino per una partita di Champions ci sono stati morti e feriti. A Milano, pur senza vincere la Coppa, ci sono stati assembramenti ai Navigli. Il presidente della Regione Lombardia non mi pare sia stato chiamato in causa. Invece a Napoli succede l’impossibile. Ed ecco che il cafone è tornato a parlare. Questo cafone ha organizzato una manifestazione politica senza rispettare le norme di sicurezza e poi viene a parlare di noi. Questo esponente politico ha la faccia come il fondo schiena, per altro usurato. Gli ricordiamo che a queste cose non ci deve pensare il governatore della Regione, ma il prefetto”.