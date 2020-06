De Luca risponde a Salvini: “Sciacallaggio contro Napoli dopo la festa della Coppa Italia! Ha la faccia come il sedere. Juve imbarazzante, viva il catenaccio di Gattuso!”

Il governatore della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha fatto il punto della situazione nel suo consueto discorso del venerdì sul Coronavirus. L’occasione è stata utile per rispondere alle accuse piovute dal segretario della Lega, Matteo Salvini. Ecco quanto evidenziato:

“Purtroppo dobbiamo dedicare qualche commento ad un somaro che ha parlato all’indomani della festa dei tifosi del Napoli dopo la vittoria della Coppa Italia. I suoi sono commenti che hanno riportato allo sciacallaggio e al razzismo ancora verso Napoli.

Intorno a mezzanotte i tifosi hanno festeggiato la vittoria della squadra, una cosa che sarebbe successa in tutta Italia e in tutto il mondo. Ricordiamo che a Torino per una partita di Champions ci sono stati morti e feriti. A Milano, pur senza vincere la Coppa, ci sono stati assembramenti ai Navigli. Il presidente della Regione Lombardia non mi pare sia stato chiamato in causa. Invece a Napoli succede l’impossibile. Ed ecco che il cafone è tornato a parlare. Questo cafone ha organizzato una manifestazione politica senza rispettare le norme di sicurezza e poi viene a parlare di noi. Questo esponente politico ha la faccia come il fondo schiena, per altro usurato. Gli ricordiamo che a queste cose non ci deve pensare il governatore della Regione, ma il prefetto.

Senza perdere altro tempo con questo elemento, rinnovo i miei complimenti al Napoli. La Juve mi è sembrata imbarazzante, non so come farà a giocare la Champions in questo stato. Complimenti a Gattuso. Complimenti doppi perché ha rispolverato un grande catenaccio, con 11-12 e 15 giocatori in difesi. Ovviamente bellissimi i contropiedi di quei velocisti in attacco come Insigne e Mertens. Il gol all’Inter è stato godimento puro. Il catenaccio è la Bocconi del calcio. Novanta minuti di catenaccio e poi non al 90′ ma nel recupero fare una pappina e vincere.

E invece quell’esponente, che aveva avuto la fortuna nella vita di avere una bellissima donna al fianco, perdeva tempo al mandare tweet sui broccoletti. Permettetemi di fare gli auguri alle squadre di Serie B che riprendono a giocare come Benevento, Salernitana e Juve Stabia”.