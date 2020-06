Sky – Retroscena Napoli: video motivazionali ai calciatori prima della Juventus. L’ultima idea di Gattuso

Secondo quanto rivela Sky, Gennaro Gattuso, allenatore del Napoli, ha trovato un’ultima simpatica, bella e originale idea per caricare i suoi calciatori prima della gara contro la Juventus, vinta ai rigori e che ha significato la vittoria della Coppa Italia.

Infatti, il tecnico, un po’ come fece in un big match di Serie C tra il suo Pisa e il Foggia, ha motivato i suoi calciatori con dei video preparate dalle proprie famiglie, mostrati a poche ore dalla sfida contro i bianconeri.

Un successo per come è andata- C’è stata carica per Insigne e compagni. Ha funzionato. Il Napoli ha vinto e alzato al cielo il trofeo.