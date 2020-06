Salvini attacca: “Contento per Napoli, ma la salute viene prima. Dov’era De Luca con i bazooka?”

Matteo Salvini, in diretta su Canale 5 per Mattino Cinque, ha criticato duramente i festeggiamenti dei napoletani dopo la vittoria della Coppa Italia. Non è mancata – nelle parole del leader della Lega – una stoccata al governatore della Campania Vincenzo De Luca:

“Sono contento per Gattuso, che ci mette l’anima e il cuore, e per la città di Napoli. Però la salute viene prima di tutto. Certo, i dati sono positivi ma ciò non vuol dire che torniamo a fare il concerto di Vasco con 80.000 persone”

Matteo Salvini su De Luca ha ironizzato: “Vedendo le immagini mi chiedo dov’era il signor De Luca. Quello che era pronto a usare il bazooka contro i milanesi e gli italiani che osavano andare in giro per Napoli e la Campania”.