Anche Tommaso Starace scatenato nei festeggiamenti, la sua folle esultanza fa il giro del web

L’ha menzionato anche Mertens, nel suo video celebrativo dopo il rinnovo di contratto. Una persona speciale, per Dries, Tommaso Starace. Storico magazziniere azzurro, è diventato negli ultimi anni un vero e proprio simbolo da Sarri in poi.

E ieri, al termine della partita, ha preso parte ai festeggiamenti con il resto della squadra. Il suo gesto è passato in sordina nella baraonda generale, ma a qualcuno più attento sui social non è sfuggito.

Insieme al resto del gruppo, seduto per terra in prima fila, Tommaso ha riproposto un gesto tradizionale: la linguaccia con una movenza un po’ spinta della mano. La celebre esultanza, insomma, di Dries Mertens in suo onore: