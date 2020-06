L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport svela che c’è stato un colloquio in casa Napoli tra Hirving Lozano e Gattuso.

Il messicano, lunedì durante l’allenamento, è stato allontanato dal campo perchè ‘stanco o non lucido di testa’. E’ arrivato un chiarimento tra il tecnico ed il suo giocatore: il quotidiano scrive che ieri c’è stato un colloquio chiarificatore. Stasera, in Napoli-Juve, attesissima finale di Coppa Italia, Lozano andrà in panchina.