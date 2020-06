VIDEO – Rifinitura al San Paolo, caso rientrato: Lozano è presente

È la notizia del giorno: Hirving Lozano ieri è stato allontanato da Gennaro Gattuso nel corso della seduta di allenamento. Il motivo? Al tecnico non sarebbe piaciuto l’atteggiamento svogliato del calciatore messicano. Il Chucky è stato costretto a lasciare anzitempo la seduta. Il Corriere dello Sport, inoltre, parla anche di un probabilissimo addio a fine stagione.

Contro la Juventus, però, Lozano dovrebbe esserci, almeno in panchina. L’ultima partita giocata d’altronde è un Napoli-Lecce di inizio febbraio. In questi minuti i calciatori del Napoli si sono radunati al San Paolo per la rifinitura, prima di raggiungere l’hotel Britannique e domani Roma.

Lozano è arrivato come gli altri con auto propria e dopo un breve controllo della temperatura è entrato all’interno dell’impianto. Niente esclusioni, niente casi: il Chucky è già tornato ad allenarsi.

Il video: