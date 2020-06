KURZAWA NAPOLI – Il calcio giocato è tornato protagonista con la Coppa Italia. Il Napoli ha staccato il pass per la finale con la Juventus, ma la dirigenza continua a lavorare sul mercato.

KURZAWA NAPOLI, PROPOSTO IL TERZINO

La società è alla ricerca di un terzino sinistro per la prossima stagione e uno dei nomi sul taccuino di Giuntoli è quelli di Layvin Kurzawa. Il calciatore è in uscita dal PSG e nelle scorse settimane è stato proposto proprio in Italia a Napoli e Inter.

Kurzawa, laterale mancino classe ’92, è in scadenza con il PSG e si libererà a parametro zero a fine stagione. La richiesta è quella di un contratto da 4/4.5 milioni di euro netti a stagione. Essendo però un parametro zero, per mettere le mani sul terzino sinistro serviranno anche 8/9 milioni di euro tra commissioni per i suoi procuratori e bonus alla firma.

AVVIATI I CONTATTI CON IL CHELSEA

Ecco perchè i club italiano al momento si sono raffreddati, permettendo così al Chelsea di inserirsi. Secondo quanto riferito dal Daily Express, il quale il club londinese avrebbe già avviato i contatti con l’entourage del calciatore. I Blues potrebbero così mettere seriamente nel mirino Kurzawa, dopo Werner, Havertz e Chilwell.