NAPOLI INTER – Il ritorno in campo si avvicina: sabato 13 giugno il Napoli torna al San Paolo per affrontare l’Inter nella gara di ritorno di semifinale di Coppa Italia. Il Corriere dello Sport nella sua edizione odierna allarma: tre giocatori azzurri sono a rischio e mister Gattuso, in assenza di loro, potrebbe avere difficoltà.

Il quotidiano scrive che Mertens ha consapevolezza delle difficoltà ed ha l’espressione scocciata: è lui quello che preoccupa maggiormente. Stesso discorso per Fabian. Il centrocampista “non sorride più di tanto, anche se qualche miracolosa resurrezione ha già avuto modo di viverla“. Allan neanche gioisce: “sarà colpa dell’ acido lattico che toglie energia e fa avvertire muscoli pesanti come acciaio“. In questo clima di preoccupazione, si potrebbe e dovrebbe aggiungere anche Manolas. “Non se la passa benissimo neanche Elmas, per il quale Gattuso stravede. Elementare, dunque, che si scaldi Lobotka, più regista che mezzala, a modo suo naturale interlocutore di Demme e di Zielinski” scrive il giornale.