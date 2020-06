LIVE – Coppa Italia, la vigilia: rifinitura al San Paolo. Manolas il primo ad andare via, ADL è già in albergo!

AGGIORNAMENTO ORE 19:00 – Finita la rifinitura, i calciatori si apprestano ad uscire dallo Stadio. Manolas è stato il primo ad uscire, dato che non sarà impegnato domani. Il calciatore è andato via autonomamente. Intanto ADL ha già raggiunto l’albergo.

GUARDA IL VIDEO:

AGGIORNAMENTO ORE 17:49 – Arrivato anche il pullman che in seguito alla rifinitura porterà gli azzurri in albergo. Secondo quanto raccolto dagli inviati di SpazioNapoli, allo stadio è giunto anche Vincenzo De Luca, intento a parlare con De Laurentiis in tribuna.

GUARDA IL VIDEO:

AGGIORNAMENTO ORE 17:38 – Gli azzurri sono arrivati allo Stadio San Paolo per effettuare la rifinitura intorno alle 16:30. Arrivato anche il patron Aurelio De Laurentiis. A breve atteso anche il governatore della Regione Campania, Vincenzo De Luca.

Alla vigilia di Napoli-Inter gli azzurri sono attesi al San Paolo per effettuare la consueta rifinitura pre-partita. In seguito si recheranno in hotel lì dove alloggeranno questa notte in vista dell’impegno di Coppa Italia.