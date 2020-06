ESPN – Gattuso vuole riportare Thiago Silva in Italia: per il tecnico sarebbe il sostituto perfetto di Koulibaly

CALCIOMERCATO NAPOLI – Se confermata avrebbe del clamoroso l’indiscrezione lanciata dai colleghi di “ESPN“. Il Napoli starebbe pensando a Thiago Silva per sostituire Kalidou Koulibaly. Il centrale brasiliano è in scadenza con il PSG e al momento non sembra esserci margine per il rinnovo.

L’idea di portare l’ex Milan a Napoli sarebbe di Gennaro Gattuso, suo compagno in rossonero. L’obiettivo di Thiago Silva, ormai 35enne, sarebbe quello di restare in Europa per strappare una convocazione ai mondiali in Qatar del 2022.

Il suo desiderio sarebbe quello di tornare in Italia e di poter giocare la Champions League. Naturalmente, gli estimatori per il centrale non mancano. In pole per aggiudicarsi le sue prestazioni c’è una vecchia conoscenza degli azzurri. Pare infatti che Carlo Ancelotti con il suo Everton voglia portarlo in Premier.