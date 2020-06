SportItalia – Osimhen può sostituire Milik: il polacco chiede tanti soldi per rinnovare. Attenzione a Veretout se parte Allan

Alfredo Pedullà, giornalista esperto di calciomercato, si è espresso sui movimenti del Napoli nel prossimo calciomercato che aprirà i battenti il primo settembre, in diretta su “Sportitalia“. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Vi do una scaletta degli obiettivi del Napoli: indipendentemente dai rinnovi, che vanno solo annunciati e penso a Zielinski e Mertens, resta da capire Milik cosa vuole fare”.

“Per l’attacco, Osimhen interessa, c’è il gradimento e la speranza di andare fino in fondo perché il Napoli si è mosso in tempo per il giocatore”.

“Il Napoli però cercherà di capire fino infondo cosa fare con Milik ed il suo rinnovo; gli agenti chiedono tanti soldi nonostante la scadenza di contratto imminente e su di lui c’è la Juventus interessata.

“Per sostituire il polacco c’è Osimhen in cima alla lista per il Napoli. Il colpo a centrocampo, invece, verrà fatto in un ultimo momento, non è la priorità”.

“Si leggono e sentono tanti nomi ultimamente, alcuni impossibili, altri possibili o meno improbabili: Allan piace ad Ancelotti ed è in uscita, la sua valutazione è calata ovviamente rispetto a quando su di lui c’era il PSG un anno fa”.

“Per sostituire il brasiliano, piace Veretout, alla società ed a Gattuso, ma il programma del Napoli è: capire cosa fare con Milik e come muoversi sul parco attaccanti, rinnovo di Callejon, ed al momento le parti sembrano un po’ distanti, ed in un ultimo momento il centrocampista”.