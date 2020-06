Kumbulla Napoli – Il difensore dell’Hellas Verona, Marash Kumbulla, è ambito da parecchi club italiani e non solo. Si è messo in mostra in questa stagione con ottime prestazioni.

Il Napoli, dopo aver preso Amir Rrahmani, voleva fare il bis dalla squadra veneta, ma non è riuscito ancora a trovare un accordo con il calciatore albanese.

Marash Kumbulla

L’accordo con l’Inter

Secondo Alfredo Pedullà, sul suo sito ufficiale, l’Inter aveva incassato il sì del difensore a gennaio, il quale, aveva respinto il corteggiamento del club partenopeo.

Il classe 2000 è valutato 30 milioni di euro e su di lui ci sono anche Lazio e Juventus, ma nessuna ha fatto un’offerta ufficiale finora. L’Inter spera ancora, soprattutto dopo le voci che volevano Kumbulla molto vicino a vestire la maglia bianconera.