Kumbulla, trovato l’accordo con la Juventus: quinquennale per il calciatore, per l’Hellas affare da oltre 30 milioni

Il noto quotidiano torinese, La Stampa, ha riportato un importante notizia di mercato. La Juventus avrebbe trovato l’accordo con Marash Kumbulla, difensore del Verona da tempo nel mirino di Inter e Napoli su tutte. I nerazzurri sembravano molto vicini all’acquisto del calciatore, ma la Juventus ha bissato lo scippo dopo l’operazione Kulusevski. Secondo quanto riportato dal quotidiano, per il calciatore è stato definito un contratto quinquennale, le cui cifre non sono ancora note. Al Verona invece andranno circa 32 milioni di euro, con il possibile inserimento di qualche contropartita per abbassare il costo cash dell’operazione.

