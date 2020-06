VERETOUT NAPOLI – Gli azzurri sarebbero tornati su Jordan Veretout come sostituto di Allan, già seguito lo scorso anno ma poi finito in forza alla Roma. Approfittando della crisi di bilancio dei giallorossi, De Laurentiis potrebbe riuscire a strappare il calciatore al club capitolino.

L’edizione odierna di Tuttosport scrive a tal proposito che il 27enne francese sarebbe il profilo giusto per sostituire il brasiliano partente e potrebbe essere utilizzato anche da playmaker. La Roma è in preda ad un grave deficit di bilancio e ha bisogno di vendere, il Napoli proverà a prenderlo per la cifra di 15 milioni.

