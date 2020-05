VERETOUT NAPOLI – Le dichiarazioni di Mario Giuffredi, tra i tanti altri calciatori in Italia procuratore degli azzurri Giovanni Di Lorenzo, Mario Rui ed Elseid Hysaj, ha rilasciato dichiarazioni non da poco per conto del suo assistito Jordan Veretout.

Il centrocampista ex Fiorentina ad inizio anno è stato ceduto alla Roma, dopo esser stato cercato con insistenza dal Milan e, proprio, dal Napoli di Aurelio De Laurentiis, che non concretizzò l’affare. La spuntarono i giallorossi che, però, dopo appena un anno, potrebbero anche lasciarlo andare.

Mario Giuffredi, agente di Jordan Veretout

Prossima destinazione? Forse proprio Napoli! Stando alle dichiarazioni di cui sopra dell’agente Mario Giuffredi (che già tempo fa confesso della richiesta di De Laurentiis alla Roma per il francese) e che, come riporta Sportmediaset, prosegue così: “All’epoca però non c’era il tempo per intavolare una trattativa, ma non escludo che Jordan possa approdare a Napoli la prossima estate“.