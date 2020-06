Rinnovo Callejon, previsto incontro tra De Laurentiis e l’agente dello spagnolo: la proposta

Secondo quanto riportato dal portale Calciomercato.it, non è ancora detta l’ultima parola per il rinnovo di Jose Callejon con la maglia del Napoli. È infatti in programma un incontro tra il presidente Aurelio De Laurentiis e il procuratore dello spagnolo Quillon.

Per Gattuso lo spagnolo rappresenta ancora il centro del progetto Napoli e c’è la volontà di trovare un prolungamento di contratto. Al momento Callejon non ha alcun accordo con altri club, per questo la volontà di De Laurentiis è quella di impostare un discorso per il prossimo anno. Magari con un contratto annuale ed un’opzione per il secondo anno in base al raggiungimento di determinati parametri.