RAI – Il Napoli in pole per Boga del Sassuolo. Si valuta l’inserimento di alcuni giocatori per far scendere il prezzo

Secondo quanto riferito dalla redazione della RAI sembra che il Napoli sia sulle tracce di Jeremie Boga, esterno offensivo del Sassuolo. Il calciatore che si è messo in evidenza nella prima parte del campionato ha attirato su di se l’attenzione di tanti club.

Per poter arrivare ad un accordo tra i club possono essere inseriti vari giocatori per far calare il prezzo al Sassuolo. Di sicuro il club azzurro si è mosso per primo e pare infatti che sia anche in vantaggio sulla concorrenza.