AURELIO DE LAURENTIIS LEGA – Una notizia importante è sta riportata stamane sulle pagine del noto quotidiano La Repubblica, riguardante il Napoli in maniera più che diretta. Già perché, con le dimissioni dal Consiglio della Lega Serie A di Stefano Campoccia, dirigente dell’Udinese, si è di fatto liberato un posto per lo stesso, che dovrà essere occupato per il prossimo luglio. Queste dimissioni riguardano il Napoli in senso lato (ma neanche più di tanto), in maniera più diretta invece riguardano il patron Aurelio De Laurentiis.

Proprio fra circa un mese, ad ogni modo, ci sarà l’assemblea elettiva per ristabilire il ruolo lasciato vacante, e mezza Serie A gradirebbe che proprio De Laurentiis andasse a sedersi su quella poltrona vuota. Molti club premierebbero l’impegno profuso (a distanza per il lockdown causa coronavirus) dal patron azzurro, nel cercare in modo sicuro di riprendere le attività nella più totale sicurezza.

Aurelio De Laurentiis (71)

Aurelio De Laurentiis già ricopre un ruolo prestigio nell’ECA (European Club Association), ora però può estendere il suo potere politico, quindi di rimando estenderlo anche al Napoli. Adesso, il presidente azzurro mira seriamente a prendere posto nel “Palazzo”. Ecco un estratto del brano raccolto dalla testata:

DE LAURENTIIS LEGA, IN LIZZA PER UN POSTO NEL CONSIGLIO DI LEGA

“In cima ai pensieri del presidente c’è una missione, in questo momento: l’ingresso nel “Palazzo”, di cui a beneficiare politicamente sarebbe anche il Napoli. Le dimissioni del dirigente dell’Udinese, Stefano Campoccia, hanno infatti liberato all’improvviso un posto all’interno del Consiglio di Lega, che dovrà essere adesso riassegnato durante la prossima assemblea elettiva“.

“Mezza Serie A vorrebbe che l’incarico fosse affidato al numero uno azzurro, il cui contributo esterno è stato assai apprezzato in questo momento di drammatica emergenza. Si voterà non prima di luglio, visto che le nuove nomine non si possono decidere in video conferenza“.