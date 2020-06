Coronavirus, record di contagi in Brasile. Tokyo vuole “semplificare” le Olimpiadi

Una situazione insostenibile in Brasile. Record di contagi con 584.016 contagiati (+46.555) nelle ultime 24 ore, 1.349 morti e coprifuoco in diverse località dello stato di Bahia. Questo emerge dai dati dell’Ansa.

Dopo il paese carioca, c’è il Perù con 178.914 contagi e 4.894 morti mentre il Messico è secondo al Brasile per numero di decessi (10.637 su 97.326 contagiati).

Secondo il conteggio aggiornato dell’università americana Johns Hopkins, il numero di casi di coronavirus nel mondo ha superato la soglia dei 6,5 milioni.

Intanto, Tokyo pensa di “semplificare” le Olimpiadi causa dell’impatto della pandemia di Covid-19 e che gli organizzatori stanno già discutendo possibili cambiamenti.. Lo ha dichiarato il governatore Yuriko Koike.

Secondo il quotidiano Yomiuri, è possibile diverse opzioni, come quelle di rendere possibili i test anche per il pubblico, oltre per gli atleti e personale. Le Olimpiadi avrebbero dovuto svolgersi nel 2020, ma sono spostate nel 2021. Scongiurata, per ora, la possibilità di un ulteriore rinvio oltre il 2021.