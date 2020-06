SKY – Novità da Castel Volturno: per gli azzurri possibile sospensione degli allenamenti per due giorni

Secondo quanto riportato dalla redazione di Sky Sport, Gattuso sta lavorando molto su 2 binari: da un lato si prova a migliorare la tenuta della squadra, mentre dall’altro si cerca di migliorare la qualità delle prestazioni dal momento che il Napoli le prossime settimane per il Napoli saranno molto intense tra la ripresa del campionato e l’obiettivo Coppa Italia.

A tal proposito infatti l’idea dello staff è di dare 2 giorni di stop alla squadra, giovedì e domenica, per smaltire i carichi di lavoro in vista del tour e force che inizierà non appena riprenderanno tutte le competizioni ancora in essere al momento dello stop a causa dell’emergenza sanitaria.