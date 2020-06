Mario Balotelli lascerà il Brescia: il calciatore appetibile in Turchia e Brasile

Il futuro di Mario Balotelli è in bilico. Come si è capito e come ha svelato anche il presidente del Brescia, Massimo Cellino, il calciatore andrà via.

Un occasione gettata alle ortiche. Super Mario poteva dimostrare, a casa sua, di essere cambiato, di pensare al calcio e poter ancora essere utile non solo al club, ma anche alla nazionale. Invece, alcuni atteggiamenti, una stagione deludente finora della squadra, hanno peggiorato la situazione.

Chi vorrà puntare sul classe ’90 dopo questa esperienza? Secondo il Corriere della Sera, il profilo dell’attaccante è molto appetibile in Turchia e Brasile.