ULTIME NOTIZIE NAPOLI – Il calciomercato è in continua evoluzione e tra i tanti club attivi c’è sicuramente il Napoli. Acquisti ma anche cessioni, il d.s. Giuntoli sta lavorando per trovare una sistemazione a quei calciatori che non rientrano più nei piani tecnici.

Tra i giocatori che dovrebbero salutare gli azzurri c’è Faouzi Ghoulam. L’esterno algerino è rimasto confinato ai box anche questa stagione a causa dei tanti, troppi, problemi fisici e avrebbe bisogno di rilanciarsi in un club con ambizioni minori e che possa garantirgli continuità.

Ultime notizie Napoli, la Fiorentina su Ghoulam

Una delle società interessate al terzino del Napoli – riporta l’edizione odierna de La Nazione – è la Fiorentina. I viola cercano un rinforzo di esperienza in difesa: tra i profili seguiti ci sono Vertonghen, che a giugno si svincolerà dal Tottenham, e appunto Ghoulam.

Il terzino algerino pare abbia richieste anche in Francia e Spagna, ma il suo intento pare sia restare in Italia. Ecco perché la Fiorentina potrebbe essere una destinazione che accontenta tutti.