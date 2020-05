La Repubblica – mancati pagamenti di Sky, potrebbe non trasmettere le ultime 5 partite di Serie A

È stato ormai ufficializzata la ripresa, per il 20 giugno, del campionato di Serie A. Nella giornata di oggi ci dovrebbe essere anche la diramazione del calendario.

C’è una questione che, però, tiene ancora banco. Si tratta della questione diritti d’immagine. Da Sky a DAZN, passando per Img. Il problema riguarda il pagamento dell’ultima rata, 233 milioni di euro di cui 130 milioni da parte di Sky, che ha già ricevuto una prima lettera di diffida. In caso di mancato saldo, come riportato da La Repubblica, si potrebbe arrivare alla decisione da parte della Lega Serie A di negare a Sky la trasmissione delle ultime 5 giornate di campionato.

Una decisione senza precedenti e che potrebbe portare, visto lo svolgimento a porte chiuse delle gare, all’impossibilità di assistere al finale di campionato. Unica eccezione per le partite trasmesse da DAZN.