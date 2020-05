SERIE A – Ecco come saranno le nuove partite post COVID-19: il protocollo

Dopo la Bundesliga, che è già ricominciata, e con la Liga e la Premier che sono prossime a farlo, finalmente anche la Serie A è pronta alla ripresa. È infatti arrivata l’ufficialità che il 20 giugno si ripartirà.

Nella giornata di oggi è stato anche accettato, dal Comitato Tecnico Scientifico, il protocollo per le partite. I colleghi di Sky Sport hanno svelato quali saranno le prassi che le squadre dovranno seguire.

Si arriverà allo stadio entrando da ingressi separati, così come si entrerà e si uscirà separatamente dal terreno di gioco. Negli spogliatoi, dapprima sanificati, potranno entrare solo le squadre e dunque non ci saranno più le riprese pre partita. Non le uniche normative per quanto riguarda gli spogliatoi, che dovranno essere divisi, non solo per squadre, bensì anche fra titolari e riserve. In panchina si starà separati, mentre in campo sarà vietato avvicinarsi all’arbitro per protestare. Non potranno essere mischiate le bottiglie d’acqua e lo staff medico dovrà portare mascherina e guanti. Infine è stato reso noto che non ci sarà nessuna deroga sulla quarantena: in caso di nuova positività ci sarà il ritiro blindato.