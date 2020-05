Il Napoli continua a lavorare sul mercato alla ricerca di rinforzi in vista della prossima stagione. Giuntoli è attento alle promesse che si sono messe in mostra in questi mesi in giro per il mondo.

Napoli, per il mercato piace Brian Rodriguez

Uno dei calciatori che piace ai partenopei è l’attaccante dei Los Angeles FC, Brian Rodriguez. Sul calciatore – riferisce tuttomercatoweb.com – c’è anche il Milan. I rossoneri avrebbero avuto i primi contatti esplorativi con l’agente Pablo Bentancur, che si muove per sondare il mercato.

Concorrenza folta in Serie A per Brian Rodriguez

Brian Rodriguez sbarcherà in Europa nella prossima sessione di mercato. Piace al Napoli, ci pensa la Sampdoria e lo apprezza il Bologna. E ora anche il Milan è in corsa.

