Azmoun Napoli – Mercato attivo quello del Napoli e ogni giorno c’è sempre qualche novità interessante per i tifosi su questo punto.

Gli azzurri, dopo aver trovato l’accordo con Dries Mertens, cercano anche quello con Arek Milik. Il polacco però, sembra davvero propenso a lasciare i partenopei e, la dirigenza campana, non resta a guardare.

Non è un mistero che a De Laurentiis e Giuntoli piace molto Sardar Azmoun, attaccante dello Zenit San Pietroburgo.

Azmoun in azione

Napoli Azmoun, il sì del calciatore

Il giocatore avrebbe detto sì. Infatti, secondo quanto rivela il Corriere del Mezzogiorno, l’iraniano apre all’azzurro e gli farebbe davvero molto piacere un trasferimento alle pendici del Vesuvio.

Purtroppo, i continui contatti con l’entourage del classe ’95 non bastano, c’è il muro del club russo.

La richiesta

La richiesta della società russa è di 35 milioni di euro, mentre, il Napoli, non vorrebbe andare oltre ai 25.

La trattativa è viva, l’offerta ufficiale non c’è ancora, ma in futuro, soprattutto se Milik non rinnoverà, potrebbe arrivare presto la proposta.