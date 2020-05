NANDEZ NAPOLI – Dall’Argentina è rimbalzata una voce che riguarda il mercato azzurro. Si parla di un interesse concreto del Napoli nei confronti di un centrocampista. La notizia la riporta questa mattina l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport.

Il Napoli è interessato a Nahitan Nandez, centrocampista del Cagliari. Nonostante sia uruguaiano, è a Baires che il suo nome circola con insistenza. Il Boca è il suo ex club e riceverà il 10% dalla cessione. Il Cagliari sta definendo il suo rinnovo e tra le opzioni è venuta fuori una clausola rescissoria da 38 milioni. Per cedere il giocatore, la richiesta parte dai 35 milioni: il Napoli, scrive il CDS, sta valutando attentamente questa pista in virtù del probabile addio di Allan.