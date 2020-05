Salvatori, medico Benevento: “Dobbiamo adempire correttamente alle norme. Partite alle 16:30 impensabili”

Il medico sociale del Benevento, Stefano Salvatori, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco qualche stralcio delle sue parole:

“Abbiamo a che fare con una situazione del tutto nuova . Noi da medici dobbiamo cercare di trasmettere una correttezza nei comportamenti anche al di fuori del centro sportivo perché controlliamo sempre i giocatori sia quando entrano che quando escono.

Ora stiamo agendo in maniera diversa rispetto a come facevamo prima. Visti però il numero di cali e la situazione leggermente migliorata, siamo tranquilli sulla gestione di gruppo.

Partite alle 16:30? Mi auguro che questa decisione possa essere ridiscussa perché è un orario improponibile soprattutto in alcune regioni del Sud dove il clima è già estivo. È preferibile un orario serale per un consumo di liquido minore e anche per una performance ottimale dal punto di vista del gioco

