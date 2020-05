GARGANO NAPOLI – Quest’oggi l’ex mediano azzurro Walter Gargano ha rilasciato un’intervista sul noto quotidiano de Il Corriere dello Sport, parlando del club azzurro, tra ricordi e considerazioni sul team attuale. L’uruguaiano, attualmente in patria al Peñarol, con il Napoli ha avuto modo di vincere due trofei su tre nella gestione De Laurentiis: la Coppa Italia del 2012 e la Supercoppa Italiana del 2014.

Nella sua intervista odierna, el mota Gargano ricorda i bei momenti con la maglia azzurra, carica l’ambiente e fornisce anche un paio di scoop, riguardanti Dries Mertens e José Maria Callejon, entrambi attualmente in scadenza di contratto.

GARGANO NAPOLI, ECCO UN ESTRATTO DELL’INTERVISTA AL CDS

Walter Gargano (oggi 35 anni) con la maglia del Napoli nel 2012

Il successo più bello della sua carriera, sospettiamo, la Coppa America del 2011.

«Ogni vittoria ha un sapore speciale. Quello con la maglia della Nazionale fu straordinario, perché in quella manifestazione c’è il richiamo della Patria, una responsabilità che è sentitissima. Ma io mi sono goduto anche la Coppa Italia del 2012, quella nella quale in finale rimasi fuori per squalifica, e la Supercoppa. Battere la Juventus, i più forti, ti riempie. E batterla con la maglia del Napoli addosso, è una sensazione particolare, che non ti abbandona mai più».

Stiamo per ripartire.

«E ho il sospetto che stavolta lo scudetto lo vinca la Lazio, che gioca bene e dà l’impressione di essere una squadra compatta, un gruppo forte dentro. Il Napoli è in ritardo ma ha qualità per recuperare e giocarsela, per chiudere bene la stagione. Ma l’anno prossimo, tranquilli, sarà di nuovo protagonista».

Si sta chiudendo un’epoca anche a Napoli.

«La garanzia è De Laurentiis. Io con il presidente e con la sua famiglia ho avuto un rapporto diretto. E sapevo che quando le situazioni si ingarbugliavano, DeLa sarebbe arrivato per riportarci alla realtà e lo avrebbe fatto a modo suo, ma trovando sempre le parole giuste. Ha praticamente rinnovato con Mertens e questo mi sembra eloquente: c’è la volontà di essere ambizioso, con giocatori di livello come Dries ma anche come Insigne, che ho visto debuttare e che ormai è diventato il capitano».

Lei ha modo sempre di chiacchierare con qualcuno.

«Con tanti di loro. Vi dico una cosa: so che è stata fatta una proposta a Callejon e spero che José resti, perché io uno che si sacrifica quanto lui non lo ricordo in giro. Non entro nelle questioni e so bene che dietro un rinnovo ci possono essere tante variabili. Ma se posso, voglio permettermi di dare un consiglio a De Laurentiis: tenga Callejon!».