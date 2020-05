L’agente di Mandragora: “Napoli? Nessun contatto, ma saremmo lusingati”

Il manager di Rolando Mandragora, ovvero Luca De Simone, è intervenuto a Radio Goal, trasmissione sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli.

Il procuratore ha parlato del futuro del suo assistito, il quale, è nel mirino di grandi club, ma esclude contatti con il Napoli.

Ecco le sue parole:

“Siamo tutti in attesa di notizie che ci possano illuminare sulle dinamiche legate al mondo del calcio. Abbiamo trovato molta disponibilità in questo periodo brutto lavorando da smart working.

Il futuro di Rolando? È sulla bocca di tutti, è in un momento importante della carriera ed è uno dei pochi classe ’97 con maggiore minutaggio in Serie A. Contrattualmente è dell’Udinese, ma la Juventus ha un diritto di recompra per 26 milioni di euro.

Napoli? Come lui ce ne sono pochi, è un play con caratteristiche particolari. Finora nessun contatto, ma posso immaginare che potrebbe rientrare benissimo in una lista di giocatori attenzionata, saremmo lusingati di un contatto con il club azzurro.

I club che si sono fatti avanti? In Italia ci sono stati contatti con società di prima fascia”.