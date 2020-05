Secondo quanto riportato da Sky Sport, nel corso di una riunione tra l’Eca e la Uefa sono nate nuove ipotesi per concludere la stagione europea.

Per quanto riguarda la Champions League, il ritorno degli ottavi di finale sarebbe in programma il 7 e l’8 agosto, mentre il 13 e 14 agosto si giocherebbero i quarti di finale in gara secca e su campo neutro.

Semifinali e finali si giocherebbero invece a Istanbul.